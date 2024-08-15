Росгвардия рассказала о работе в Курской, Брянской и Белгородской областях

Группы спецназа Росгвардии работают в Курской, Брянской и Белгородской областях

Фото: РИА «Новости»

Группы спецназа Росгвардии приступили к работе в приграничных с Украиной Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Среди задействованных подразделений — инженерно-саперные, авиация, расчеты БПЛА, танковые подразделения и спецназа.

«Подразделения Росгвардии в рамках выполнения задач по обеспечению режима контртеррористической операции выполняют задачи по пресечению угрозы терактов в Белгородской, Курской и Брянской областях. Саперы каждый день проводят мероприятия по обезвреживанию взрывоопасных предметов», — отметили в ведомстве.

Кроме того, что бойцы спецназа обеспечивают безопасность на транспортных узлах и автодорогах, при необходимости они оказывают помощь пассажирам и водителям.

Ранее глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил об изменении тактики ВСУ в Курской области.

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