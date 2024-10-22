Морпехи взяли в плен четырех бойцов ВСУ под Курском

Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ взяли в плен четырех солдат ВСУ и ликвидировали 11 единиц техники в Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Алексей Смирнов.

Глава региона отметил, что российские военные продолжают освобождать курскую землю и эвакуировать ее жителей. Он опубликовал видео, на котором морпехи возвращались с передовой. На кадрах видно, как бойцы помогали эвакуированной пожилой женщине выбраться из машины вместе с вещами.

«810-я бригада морской пехоты отразила натиск, уничтожила 11 единиц техники, взяла четырех бойцов в плен», — заявил один из военных.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что российские военные освободили 19 населенных пунктов в Курской области. В боях отличились несколько подразделений, особенно морские пехотинцы 155-й бригады.

До этого военкор Юрий Котенок рассказал, что все больше украинских солдат, попавших в российский плен, стали просить о гражданстве РФ, чтобы их не обменяли и не вернули обратно на Украину.