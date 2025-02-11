Момент уничтожения украинского дрона в Саратовской области попал на видео

Момент падения беспилотника ВСУ, сбитого силами противовоздушной обороны в городе в Саратовской области попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Baza.

На видеозаписи слышен звук работы мотора дрона, после которого произошел мощный взрыв с искрами и яркой вспышкой в небе.

«Вот это доброе утро», — прокомментировал происходящее один из очевидцев происшествия за кадром.

Также кадрами атаки украинских беспилотников поделился Telegram-канал Shot. Самих БПЛА на опубликованной в источнике записи не видно, однако можно заметить яркие полосы в небе и услышать раскаты взрывов и звуки, похожие на автоматные очереди.

О взрывах в небе над городом и работе средств противовоздушной обороны местные жители сообщили ранним утром 11 февраля. Громкие взрывы, по словам очевидцев, стали раздаваться в стороне местного аэродрома около четырех часов утра.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о поступлении от Минобороны РФ информации об угрозе атаки беспилотников. Позже он заявил, что после атаки БПЛА зафиксировали повреждения на предприятии в Саратове.

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили 40 беспилотников в небе над российскими регионами. По данным Минобороны, 18 дронов ликвидировали над Саратовской областью, 13 — над Ростовской, шесть — над Брянской, два — над Волгоградской и один над Белгородской.