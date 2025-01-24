Момент уничтожения беспилотника в небе над Рязанью попал на видео

Момент уничтожения украинского беспилотника в небе над Рязанью попал на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot .

О взрывах в районе промзоны стало известно около полуночи. Жители города предположили, что целью дронов был нефтяной завод.

Системы ПВО и радиоэлектронной борьбы сбили все 20 вражеских беспилотников. Обломки одного из них упали на частный дом, вызвав пожар, но возгорание удалось быстро потушить. Там обошлось без жертв и пострадавших. На нефтяном заводе ранение в ногу получил 53-летний сторож.

Всего, по данным Министерства обороны, в ночь на пятницу в небе над Россией средства противовоздушной обороны уничтожили 121 беспилотник в 13 регионах. Больше всего дронов — 37 — ликвидировали над Брянской областью, Рязанская заняла второе место.