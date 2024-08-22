Множество разведывательных самолетов США заметили над Черным морем

Большое количество американских разведывательных самолетов заметили в небе над Черным морем. Об этом сообщила «Военная хроника» .

«Когда появляется такое скопление, ничего хорошего обычно не происходит», — подписал пост автор.

О причинах скопления военные самолетов не сообщалось.

Ранее СМИ сообщали, что наемники из США могли участвовать в атаке на Курскую область. Американская частная военная компания Forward Observation Group опубликовала в социальной сети снимки своих военных, а в геолокации автор поста указал Курскую область. Также в Минобороны России сообщали, что российские военные ликвидировали пункт временной дислокации иностранных наемников на окраине Суджи.

В начале августа самолеты НАТО подняли в небо после того, как над Балтийским морем появился российский Ил-20М. В ВВС Германии сообщили, что натовские самолеты сопроводили российский борт-разведчик морской авиации и вернулись на базу.