Натовские истребители отправили следить за российским Ил-20М над Балтикой

Самолеты Североатлантического альянса подняли в небо после того, как над Балтийским морем появился российский Ил-20М. Об этом сообщили Военно-воздушные силы Германии в соцсети X .

По их данным, по тревоге друг за другом в небо устремились истребители быстрого реагирования, чтобы «обеспечить безопасность воздушного пространства» в зоне альянса НАТО над Балтикой.

В ВВС уточнили, что натовские самолеты сопроводили российский борт-разведчик морской авиации Ил-20М. Он якобы не следовал плану полета и не поддерживал связь с авиадиспетчерскими службами.

На днях около Алеутских островов на Аляске заметили российское судно. Береговая охрана США проводила его и не стала связываться с экипажем.