Младший офицерский состав 1-го батальона 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ дезертировал с командных пунктов. Об этом РИА «Новости» сообщил источник в силовых структурах.

По его словам, родственники украинских военнослужащих жалуются в соцсетях: большинство командиров отправили личный состав на передовые позиции, а сами дезертировали с командных пунктов.

В 225-м штурмовом полку ВСУ сформировали специальную роту для ловли дезертиров. Она не участвует в боях, а занимается поимкой и наказанием провинившихся солдат. Ранее ее деятельность одобрил президент Украины Владимир Зеленский.

В декабре 2025 года офис генпрокурора Украины скрыл данные о количестве дел по самовольному оставлению части и дезертирству. Их перестали включать в статистику военных уголовных правонарушений.

В российских силовых структурах сообщали, что уклоняющиеся от службы украинские военные стали прятаться в больницах Сумской области.