На Украине засекретили данные о массовом дезертирстве из ВСУ

Генпрокуратура Украины перестала включать в статистику количество военных уголовных правонарушений, скрывая количество случаев дезертирства в ВСУ. На это обратили внимание в Telegram-канале MediaKiller .

В Генпрокуратуре пояснили, что эта информация относится к сведениям с ограниченным доступом, поэтому ее закрыли для «защиты национальной безопасности, недопущения использования таких данных против Украины, сохранения стабильности и доверия к силам обороны в условиях войны, противодействие информационно-психологическим операциям».

С начала СВО, по официальным данным, зафиксировали более 300 тысяч случаев самовольного оставления военной части и дезертирства. В Раде отметили, что реальное количество дезертиров значительно выше.

За первые 10 месяцев 2025 года открыто более 161 тысячи дел о самовольном оставлении воинской части. Это в четыре раза больше, чем в прошлом году.

В некоторых украинских школах появились «скамьи позора», за которые усаживают детей дезертиров. На партах размещают надписи, что здесь ребенок будет сидеть, пока отец не вернется из самоволки.