Президент Украины Владимир Зеленский одобрил похищение боевиками 225-го отдельного штурмового полка ВСУ бойцов из смежных подразделений. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что эта новость вызвала огромный резонанс в украинском обществе. Многие блогеры-миллионники раскритиковали командование ВСУ и 225-го полка.

«Однако Зеленскому затея с похищением людей очень зашла. В своем вечернем видеообращении Зеленский похвалил 225-й полк, о чем сразу же поспешил поделиться у себя в соцсетях командир полка Олег Ширяев», — добавил он.

Силовик пояснил, что изначально командование 225-го штурмового полка не имело указаний для похищения солдат из других подразделений. Теперь же получается, что «любая банда боевиков Ширяева» либо командующего штурмовых войск ВСУ Валентина Манько спокойно могут набрать людей для очередного «мясного» штурма. Прямое начальство бойцов будет им не указ.

Прошлой осенью российские силовики сообщали, что командир 225-го штурмового полка Ширяев вел светскую жизнь и раздавал автографы, бросив своих бойцов на убой по всему фронту.