Уклоняющиеся от службы боевики ВСУ прячутся в медицинских учреждениях в Сумской области. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости» .

Собеседник издания рассказал, что дезертиры дают медперсоналу госпиталей взятки, чтобы переждать период, когда их активно ищут сотрудники военной службы правопорядка.

Ранее эксперт Андрей Марочко заявил о продвижении ВС России в Луганской Народной Республике. Войска установили контроль над стратегическими высотами у Петровского и зашли к Ольговку в Харьковской области.

Военнослужащие ВСУ покинули свои позиции восточнее Боровой. Они воспользовались дождливой погодой и туманом и сбежали. Благодаря этому ВС России укрепили свои позиции у Боровой.

Также бойцы выбили противника из Николаевки под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. По словам Марочко, вытеснить ВСУ из населенного пункта удалось за 14-15 марта.