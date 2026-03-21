Украинские дезертиры стали прятаться в больницах Сумской области
Уклоняющиеся от службы боевики ВСУ прячутся в медицинских учреждениях в Сумской области. Об этом со ссылкой на силовые структуры сообщило РИА «Новости».
Собеседник издания рассказал, что дезертиры дают медперсоналу госпиталей взятки, чтобы переждать период, когда их активно ищут сотрудники военной службы правопорядка.
Ранее эксперт Андрей Марочко заявил о продвижении ВС России в Луганской Народной Республике. Войска установили контроль над стратегическими высотами у Петровского и зашли к Ольговку в Харьковской области.
Военнослужащие ВСУ покинули свои позиции восточнее Боровой. Они воспользовались дождливой погодой и туманом и сбежали. Благодаря этому ВС России укрепили свои позиции у Боровой.
Также бойцы выбили противника из Николаевки под Константиновкой в Донецкой Народной Республике. По словам Марочко, вытеснить ВСУ из населенного пункта удалось за 14-15 марта.