Мирный житель пострадал при падении дрона в Воронежской области

Гусев: один человек получил ранения при падении обломков БПЛА на предприятие

В Воронежской области один человек пострадал при падении обломков беспилотника и последующего возгорания на территории промышленного предприятия. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

«Он получил легкие ранения и сейчас находится под наблюдением врачей», — уточнил глава региона.

Губернатор добавил, что, по предварительной информации, загорелось здание и одна емкость, а также два жилых дома и одна хозяйственная постройка получили повреждения.

По словам Гусева, оперативные службы уже находятся на месте.

Губернатор предупредил жителей, что в регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

Ранее Гусев сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили около 10 вражеских дронов над областью. Во время атаки с воздуха пострадало второе промпредприятие. На первое упал один из украинских беспилотников, повредив пристройку к хозяйственному помещению.

До этого в Минобороны России сообщили о ликвидации 51 дрона ВСУ над Тамбовской, Белгородской, Липецкой, Брянской, Орловской, Воронежской и Курской областями, а также над акваторией Азовского моря.