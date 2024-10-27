Более 50 дронов сбили за ночь в России

В течение прошедшей ночи средства противовоздушной обороны сбили 51 украинский дрон над регионами России. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство уточнило, что 18 беспилотников сбили над территорией Тамбовской области, 16 — территорией Белгородской области. По четыре дрона уничтожили над Липецкой, Брянской и Орловской областями, три беспилотника — в Воронежской области, а также один — над Курской областью.

Кроме того, один украинский БпЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря.

Днем ранее российские специалисты посадили редкий американский беспилотник RQ-20 Puma. Теперь они изучат его характеристики для более эффективного противодействия.