Мирный житель погиб при обстреле Суджи

Мирный житель скончался при обстреле города Суджа. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«К сожалению, подомовой обход в Судже выявил погибшего в результате обстрела. Соболезную его родным и близким», — написал он.
Украинские боевики обстреляли Суджу, села Гончаровка и Заолешенка. Всего власти зафиксировали 10 прилетов. Один из снарядов попал в дом. Ранения получили два человека.
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