Мирный житель погиб при обстреле Суджи

Врио губернатора Смирнов: ВСУ обстреляли Суджу, есть погибший и раненые

Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова

Мирный житель скончался при обстреле города Суджа. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«К сожалению, подомовой обход в Судже выявил погибшего в результате обстрела. Соболезную его родным и близким», — написал он.

Украинские боевики обстреляли Суджу, села Гончаровка и Заолешенка. Всего власти зафиксировали 10 прилетов. Один из снарядов попал в дом. Ранения получили два человека.

Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
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Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
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Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
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Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
Фото: Telegram-канал врио губернатора Курской области Алексея Смирнова
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Ранее из-за удара ВСУ в Шебекине частично обрушилась многоэтажка. Предварительно, пострадали три человека. С пятого этажа дома эвакуировали двух человек. Спасатели продолжают разбирать завалы. МЧС России опубликовало видео с места происшествия.

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