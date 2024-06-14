Появились кадры разбора завалов на месте обрушения подъезда в Шебекине после удара ВСУ

МЧС показало кадры разбора завалов в Шебекине после украинского удара

Спасатели приступили к разбору завалов на месте обрушения подъезда в Шебекине. Видео работ опубликовали в пресс-службе МЧС России.

На кадрах — разрушенная в результате украинского удара часть здания. Спасатели расчищают место ЧП от обломков.

«Психологи МЧС России работают в Шебекине. Пострадавшим оказывают помощь на месте и в больницах», — сообщили в ведомстве.

Вооруженные силы Украины обстреляли Шебекино днем 14 июня. В результате обрушения подъезда есть пострадавшие, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По данным «Известий», утром 14 июня в Белгородском районе объявляли ракетную опасность.

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