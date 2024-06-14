Огонь и дым. Появилось фото частично обрушившейся многоэтажки в Шебекине

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал фотографию с места частичного обрушения многоэтажного дома в Шебекине. Кадр появился в Telegram-канале главы региона.

На фотографии видно, что один из балконов загорелся. От дома идет густой дым. Кроме того, возле здания рухнуло дерево и, очевидно, повредило линию электропередачи.

Город Шебекино попал под очередной обстрел ВСУ. Произошло обрушение подъезда многоэтажки. Предварительно, пострадали три человека. На место оперативно прибыли спасатели. По данным пресс-службы МЧС России, с пятого этажа дома эвакуировали двух человек. Эвакуация жильцов и разбор завалов продолжаются.