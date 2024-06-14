Сотрудники МЧС спасли двух человек из обрушившегося подъезда в Шебекине

МЧС: спасатели эвакуировали двух жильцов рухнувшего в Шебекине подъезда

Спасатели работают на месте обрушения подъезда в Шебекине, с пятого этажа эвакуировали двух человек. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

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«В Шебекине ищут и спасают жителей поврежденного подъезда жилого дома», — указали в пресс-службе.

Губернатор Белгородской Вячеслав Гладков области заявил, что в результате ЧП пострадали три жильца многоквартирного дома. Он также опубликовал видеозапись с последствиями удара украинских боевиков. Гладков подтвердил, что на место обрушения прибыли экстренные службы.

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