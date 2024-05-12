Минстрой начал экспертизу дома на улице Щорса в Белгороде | 360°

12 мая 2024, 14:29
Минстрой начал экспертизу дома на улице Щорса в Белгороде
Гладков: началась экспертиза пострадавшего при обстрелах ВСУ дома на Щорса
Специалисты под руководством Минстроя Белгородской области начали проведение экспертизы по техническому состоянию дома на улице Щорса в Белгороде, подъезд которого рухнул утром 12 мая. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«В связи с опасностью проведения работ и достаточностью сил и средств МЧС, полиции, самообороны дополнительная помощь не требуется», — написал он.
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Для жильцов поврежденного дома развернули пункты временного размещения. Им окажут необходимую помощь.
Спасатели проводят операцию по разбору завалов и поиску пострадавших. Во время повторного обрушения здания пострадали три спасателя. По последним данным, из-под обломков здания удалось спасти 16 человек.
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