Минстрой начал экспертизу дома на улице Щорса в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 14:29 Минстрой начал экспертизу дома на улице Щорса в Белгороде Гладков: началась экспертиза пострадавшего при обстрелах ВСУ дома на Щорса

Читать 360 в

Специалисты под руководством Минстроя Белгородской области начали проведение экспертизы по техническому состоянию дома на улице Щорса в Белгороде, подъезд которого рухнул утром 12 мая. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В связи с опасностью проведения работ и достаточностью сил и средств МЧС, полиции, самообороны дополнительная помощь не требуется», — написал он.

Реклама

Для жильцов поврежденного дома развернули пункты временного размещения. Им окажут необходимую помощь.

Спасатели проводят операцию по разбору завалов и поиску пострадавших. Во время повторного обрушения здания пострадали три спасателя. По последним данным, из-под обломков здания удалось спасти 16 человек.