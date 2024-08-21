Минобороны уточнило число сбитых в Подмосковье дронов ВСУ

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили в Московской области 11 украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В министерстве уточнили, что боевики ВСУ использовали для атаки дроны самолетного типа.

Всего в ночь на 21 августа системы ПВО уничтожили 45 БПЛА Вооруженных сил Украины. Помимо Подмосковья, дроны попытались атаковать Брянскую, Белгородскую, Курскую и Калужскую области. Житель Брянщины рассказал 360.ru, что звуки взрывов слышали даже в областном центре.

Об атаках беспилотников сообщал столичный мэр Сергей Собянин. По его словам, дежурные средства ПВО сбили несколько дронов на подлете к Москве. Глава города назвал атаку на столицу одной из самых масштабных.

Утром 21 августа губернатор Орловской области рассказал, что в регионе сбили один украинский БПЛА. В результате никто не пострадал, сообщили «Известия».