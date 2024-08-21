Семь беспилотников сбили в небе над Брянской областью

Российские бойцы предотвратили очередную попытку совершить теракт на территории Брянской области. Силы ПВО в течение часа уничтожили семь вражеских дронов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

«В течение часа силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.

Сейчас на месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

За два часа до этого Богомаз сообщил о ликвидации еще одного БПЛА.

Как рассказал 360.ru местный житель, взрывы были слышны в том числе над областным центром. Брянцы слышали два громких хлопка над городом.

Ранее стало известно, что в результате атаки ВСУ по трем населенным пунктам Белгородской области пострадали четыре мирных жителя.