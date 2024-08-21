Средства ПВО уничтожили 45 беспилотников ВСУ за ночь

Минобороны: силы ПВО уничтожили 45 дронов ВСУ за ночь над пятью регионами РФ

Yves Choquette/ZUMAPRESS.com
Фото: Yves Choquette/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

За минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны уничтожили 45 беспилотников ВСУ над пятью регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку <…> дежурными средствами ПВО уничтожены 45 БПЛА самолетного типа», — указали в оборонном ведомстве.

Над территорией Подмосковья уничтожили 11 беспилотников. Еще 23 украинских дрона ликвидировали над Брянской областью. Шесть беспилотников уничтожили над территорией Белгородской области, три — над Калужской областью и еще два — над Курской областью.

Как отметил в беседе с 360.ru житель Брянской области, звуки взрывов были слышны даже над областным центром.

Мэр Москвы Сергей Собянин также сообщал об атаке беспилотников. Как уточнил он, российские системы противовоздушной обороны сбили четыре дрона, летевших в сторону столицы.

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