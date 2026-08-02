Минобороны сообщило об ударах по портам Одессы и Николаева

Российские военные нанесли удары по портам Одессы и Николаева, а также по судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны .

Как уточнили в ведомстве, ВС России в порту Одессы высокоточным оружием и беспилотниками поразили резервуары с горючим для обеспечения украинских военных. В Николаеве российские бойцы атаковали морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров.

«Кроме того, в акватории Черного моря в восьми километрах восточнее населенного пункта Затока поражено судно типа „сухогруз“, перевозившее военное имущество», — добавили в министерстве.

Накануне силовое ведомство сообщало о таких же атаках на транспортную инфраструктуру Вооруженных сил Украины.

В ночь на 1 августа российские военные нанесли удары по военным заводам в Киеве и сухогрузам южнее Одессы. Под удар попали предприятия, производившие боевые части для крылатых ракет, химические вещества, радиолокационную технику и компоненты для беспилотников.