ВС России атаковали порты, суда и транспортную инфраструктуру Украины
Днем 1 августа российские военные продолжили наносить удары по портам, морским судам и транспортной инфраструктуре Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Бойцы применили высокоточное оружие воздушного базирования и БПЛА. В порту Одессы удалось поразить резервуары с горюче-смазочными материалами.
«В порту „Николаев“ — морской буксир, переоборудованный для применения безэкипажных катеров», — уточнили в министерстве.
Накануне ВС России поразили три морских судна, перевозивших вооружение и военное имущество для украинской армии. До этого под удар попали сухогруз и топливный резервуар.