Минобороны рассказало о массированном ночном ударе по Киеву и Одессе

ВС России ударили по военным заводам в Киеве и сухогрузам южнее Одессы

Российские войска поразили украинские предприятия и логистические центры в Киеве и Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Массированные удары по военным объектам нанесли высокоточным оружием наземного, морского базирования и ударными беспилотниками.

Целью ВС России стало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности «Радиоизмеритель», где выпускались агрегаты, узлы и компоненты электронной базы для производства управляемых ракет и навигационные системы для БПЛА.

Удары также нанесли по заводу «Буревестник», производящему радиолокационную технику и компоненты для беспилотников. Атакам подверглись предприятия «Киев-111» и «Киев-25», где выпускали комплектующие и боевые части для крылатых ракет, химические вещества для изготовления твердотопливных ускорителей, а также создавали и хранили программно-аппаратные средства для комплексов РЭБ Lima.

В Киевской области военные поразили логистический центр Вишневое. На объекте осуществляли прием, хранение, сборку и распределение отдельных комплектующих для БПЛА.

Также российские войска атаковали южнее Одессы два судна, которые перевозили военный груз в один из портов республики.