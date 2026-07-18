Минобороны сообщило о 379 сбитых за ночь украинских беспилотниках над Россией

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны сбили 379 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны .

Беспилотники перехватили над Белгородской, Брянской, Курской, Смоленской, Рязанской, Калужской, Тульской, Тамбовской, Орловской, Липецкой, Тверской, Псковской, Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Ленинградской, Владимирской областями.

Также дроны ВСУ сбили над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваториями Азовского и Черного морей.

В результате атаки украинских беспилотников на Подмосковье произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске. Находящийся рядом роддом экстренно эвакуировали.

В Тамбовской области семь человек погибли при попадании БПЛА по логистическому центру Wildberries. Еще 24 человека получили ранения, их госпитализировали.