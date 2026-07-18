Воробьев сообщил о возгорании на территории нефтебазы в Ногинске
В результате атаки БПЛА на территории нефтебазы в Ногинске произошло возгорание. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Андрей Воробьев.
«Ночью Московская область подверглась атаке БПЛА. В Богородском городском округе наиболее серьезные последствия. В результате падения беспилотника произошло возгорание на территории нефтебазы в Ногинске», — написал Воробьев.
По его словам, на месте работают сотрудники МЧС, пожарные и все экстренные службы.
«В целях безопасности эвакуировали родильный дом рядом с местом происшествия. Пациентов и персонал оперативно перевели в другие медицинские учреждения», — добавил глава региона.
Женщин, которым необходима специализированная помощь, отправили в стационары Балашихи, Ногинска и Щелкова. Также эвакуировали жильцов многоквартирного дома на улице Радченко.
Всего за ночь на территории Московской области силы ПВО сбили 48 БПЛА, заключил Воробьев.
Ранее БПЛА попали в объект Wildberries в Тамбовской области.