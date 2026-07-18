БПЛА попали в объект Wildberries в Тамбовской области
В Тамбовской области БПЛА попали в логистический центр Wildberries
Беспилотники ВСУ попали в логистический центр Wildberries в Тамбовской области, жертвами стали семь человек. Об этом на платформе «Макс» сообщил губернатор Евгений Первышов.
«Выражаю соболезнования родным и близким, обязательно поможем семьям погибших», — написал он.
Первышов уточнил, что ранения получили 24 человека, их доставили в больницы Котовска и Тамбова. На территории склада возник пожар, тушение огня продолжается.
«На место оперативно прибыли пожарные расчеты, машины скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов и силы МЧС», — добавил губернатор.
Ранее беспилотник противника атаковал многоквартирный дом в центре Васильевки в Запорожской области, сообщал губернатор Евгений Балицкий. В результате пострадали две местные жительницы 1985 и 1944 годов рождения. Обеих женщин экстренно госпитализировали.