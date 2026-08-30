Минобороны сообщило о 54 сбитых за день БПЛА

Украинские беспилотники в течение дня пытались атаковать приграничные и центральные регионы России. Силы ПВО перехватили и уничтожили 54 летательных аппарата. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

С 08:00 до 20:00 военные отбили атаку 54 беспилотниками самолетного типа над семью регионами России. БПЛА уничтожили над Калужской областью, акваторией Черного моря, а также над приграничными Белгородской, Брянской, Курской, Ростовской областями, Крымом и Краснодарским краем.

За этот же период 29 августа силы ПВО перехватили и уничтожили 85 беспилотников. Их засекли в том числе над Тульской и Орловской областями.

Ранее украинский беспилотник ударил по сортировочному центру Ozon в Белгороде. При атаке на Ленобласть пострадало остекление домов.