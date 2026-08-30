В Белгороде под атаку БПЛА попал сортировочный центр Ozon

В Белгороде беспилотник атаковал сортировочный центр и хаб доставки Ozon, есть пострадавшие. Об этом сообщила пресс-служба маркетплейса.

Всех работников эвакуировали, но, по предварительным данным, некоторые получили ранения. Компания пообещала оказать им всю необходимую помощь.

На объекте вспыхнул пожар, который удалось локализовать. Сейчас на месте работают экстренные службы.

«Пока не доставляем и не принимаем заказы клиентов, не принимаем товары от продавцов в Белгороде и области. Возобновим доставку и прием товаров после того, как перестроим логистические маршруты», — добавили в маркетплейсе.

Ранее под удар украинских беспилотников попал склад Ozon в Дагестане. В результате пострадали два человека. Им своевременно оказали медицинскую помощь.

Тогда же дроны атаковали логистический центр маркетплейса в Краснодаре. Все сотрудники успели покинуть здание.