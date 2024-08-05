Минобороны сняло уничтожение двух танков Leopard под Харьковом на видео

Бойцы группировки «Запад» уничтожили под Харьковом два танка Leopard, стоящих на вооружении ВСУ. Кадры с ликвидацией вражеской техники показала пресс-служба Минобороны России.

Военные вели разведку в двух районах Харьковской области и вычислили замаскированные танки Leopard немецкого производства. Бронированные боевые машины стреляли по российским подразделениям.

«Было принято решение о точечном огневом воздействии по танкам противника», — уточнили в оборонном ведомстве.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные позиции. Они также вывели из строя боевую машину пехоты, уничтожили два бронетранспортера М113 и до 490 военнослужащих.

Ранее подбитые танки ВСУ показали на выставке трофеев в Москве перед Днем Победы. На Поклонную гору привезли технику производства США, Великобритании, Германии, Франции, Швеции и других стран НАТО.