Минобороны: группировка «Запад» уничтожила два танка Leopard и до 490 бойцов ВСУ

Подразделения группировки войск «Запад» в минувшие сутки заняли более выгодные рубежи, уничтожили по два бронетранспортера М113 и танка Leopard. Об этом сообщило Минобороны России .

В зоне ответственности группировки противник потерял до 490 военнослужащих. Российские военные вывели из строя боевую машину пехоты, два американских бронетранспортера М113, восемь автомобилей и три танка, в том числе два немецких Leopard.

В процессе контрбатарейной борьбы поразили по две американские гаубицы М777 и М198, три гаубицы Д-30, две станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD», одно орудие Д-20 и британское орудие L-119. Пресс-служба министерства сообщила об уничтожении двух складов боеприпасов.

«Запад» занял более выгодные позиции и рубежи. Подразделения ВСУ понесли поражение в районе Табаевки, Синьковки и Глушковки в Харьковской области, а также около Макеевки в Луганской Народной Республике. Российские военные отразили контратаку штурмовой группы 54-й механизированной бригады противника.

Зенитчики группировки «Север» сбили в Харьковской области дрон «Лелека-100». Украинские военные использовали его для разведки.