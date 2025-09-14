Минобороны рассказало о героизме танкистов в зоне СВО

В России в 79-й раз будет отмечаться День танкиста. Как и в Великую Отечественную войну, танковые экипажи проявляют исключительный героизм в зоне проведения спецоперации, сообщила пресс-служба Минобороны.

«Важнейшим показателем профессионализма российских танкистов является успех, достигаемый танковыми подразделениями на поле боя в ходе специальной военной операции, а танковые экипажи демонстрируют исключительный героизм, мужество и отвагу при исполнении воинского долга», — заявили представители министерства.

Танковые соединения являются одним из важнейших компонентов Сухопутных войск России. На их вооружении стоят танки Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90М и их модернизированные версии. Опыт СВО позволил повысить уровень полевой выучки танкистов, развить у командиров навыки по управлению огнем.

Одна из последних успешных операций российских танкистов прошла в зоне ответственности группировки «Днепр». Экипаж Т-72 Б3М остановил украинских диверсантов.