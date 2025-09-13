Кровавые бонусы. ВСУ ввели награды за уничтожение российских танкистов

Украинское командование объявило охоту на российских танкистов. ВСУ ввели систему бонусов и поощрений за уничтожение экипажей бронемашин, рассказал РИА «Новости» командир танка группировки «Днепр» с позывным Депутат.

«Да, у них есть отдельная шкала. Есть специальные бонусы. Есть специальные рейтинги, по уничтожению именно не техники, а танкистов — самого экипажа», — рассказал он.

Депутат отметил, что украинское командование таким образом пытается как-то поощрить своих бойцов. Танкисты ВС РФ об этом знают, но никто из парней не боится.

Депутат также пояснил, как именно украинские боевики ведут такую охоту.

После того, как танк подбили, над ним начинают кружить ударные дроны в ожидании, когда бойцы покинут бронемашину. После этого их начинают преследовать. В ночное время российских танкистов выслеживают БПЛА «Баба-Яга».

Офицер добавил, что боевики ВСУ сначала пытаются ликвидировать командира танка. За ним уже стремятся уничтожить механика-водителя и последним — наводчика.

Ранее на Украине девушки впервые заключили молодежные контракты с ВСУ. Их будут готовить на операторов дронов.