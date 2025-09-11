Вооруженные арбалетами грузинские наемники погибли в зоне СВО

Диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины попыталась проникнуть в тыл российских войск. Она состояла из грузинских наемников, вооруженных арбалетами, сообщил РИА «Новости» командир танка с позывным Депутат.

Боевики зашли через посты со стороны Орехова. Российские военнослужащие распознали в них грузинских наемников.

«Вот они были с арбалетами, кортиками и луками. И все. Начали заходить в посадку, где наши БПЛА обнаружили их», — рассказал командир.

После дронов по ДРГ ударил танк Т-72 Б3М группировки войск «Днепр», затем артиллерия. Депутат сообщил, что диверсанты погибли.

Ранее боец отряда спецназначения «Вихрь» назвал страну, из которой на Украину приехали самые квалифицированные наемники. Они примкнули к ВСУ на время отпуска в собственной армии.