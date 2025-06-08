Минобороны рассказало, как Россия будет возвращать тела украинских боевиков

Россия ждет официального подтверждения от Украины о передаче тел. Об этом заявил представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин.

Зорин уточнил, что Украина не ответила на предложение, поэтому передача тел погибших украинских военных и обмен пленными не состоялись.

«К сожалению, ни позавчера, ни вчера украинская сторона не подтвердила получение этих тел. Есть сигналы о том, что якобы акция будет перенесена на следующую неделю. Подтверждаю, что мы ждем официальное уведомление по известному украинской стороне каналу о том, что состоится акция по возвращению тел», — процитировало его РИА «Новости».

В пресс-службе Минобороны подчеркнули, что инициатива по возвращению тел погибших солдат украинской стороне — чисто гуманитарный шаг, а не политическое решение. Россия готова передать Украине более шести тысяч тел военных.

«Мы готовы вернуть более шести тысяч тел партиями — автомобильный транспорт и железнодорожный транспорт», — сказал Зорин.

Министерство обороны ранее заявило, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми на переговорах с украинской делегацией в Стамбуле, Россия начала гуманитарную операцию по возвращению более шести тысяч тел погибших украинских военных, а также по обмену военнопленными.

Украинская сторона не явилась за телами военнослужащих и перенесла обмен на неопределенный срок. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что киевский режим хочет избежать выплат и присвоить деньги вдов.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал список идентифицированных тел украинских военных, которые Киев отказался забирать.