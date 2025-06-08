«Обманул даже мертвых». На Украине обрушились на Зеленского за отказ от тел

Украина не забрала у России тела военных, чтобы сэкономить на выплатах и присвоить деньги вдов. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил об этом в Telegram-канале .

Срыв обмена пленными и передачи тел он назвал прямым доказательством того, что киевский режим не знает, что с ними делать. Дубинский сообщил, что это только начало.

По информации депутата, партия «Слуга народа» разработала поправки в Гражданский кодекс Украины об увеличении срока признания пропавшего без вести солдата мертвым с двух до трех лет.

«В очередной раз обманув всех — в том числе и мертвых — Зеленский хочет сэкономить деньги в бюджете, чтобы он сам, [бизнесмен Леонид] Миндич, [вице-премьер Алексей] Чернышов, [премьер Денис] Шмыгаль, [министр экономики Юлия] Свириденко, [замглавы офиса президента Олег] Татаров и другая <…> их украли», — заявил он.

Имена солдат, чьи тела не забрала Украина, опубликовал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. По его словам, украинская сторона скрыла этот список от своих граждан.