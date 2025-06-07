Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал список идентифицированных тел украинских военных, которые Киев отказался забирать. Хотя эта договоренность была достигнута в ходе второго этапа переговоров в Стамбуле. Документы он выложил в Telegram-канале .

«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей», — подчеркнул он.

Балицкий добавил, что киевский режим даже не пытается соблюдать достигнутые в ходе российско-украинских переговоров договоренности. Евросоюз и Великобритания только подогревают амбиции «страны-террориста», накачивая Украину вооружением.