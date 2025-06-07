Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал список идентифицированных тел украинских военных, которые Киев отказался забирать. Хотя эта договоренность была достигнута в ходе второго этапа переговоров в Стамбуле. Документы он выложил в Telegram-канале.
«Начнем обнародовать списки идентифицированных тел, чтобы родственники могли найти своих погибших. И мы понимаем, что эти данные есть у киевской стороны, но они тщательно скрываются их от людей», — подчеркнул он.
Балицкий добавил, что киевский режим даже не пытается соблюдать достигнутые в ходе российско-украинских переговоров договоренности. Евросоюз и Великобритания только подогревают амбиции «страны-террориста», накачивая Украину вооружением.
Ранее главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему Киев не желает забирать тела погибших украинских солдат и обменять живых. Просто не хочет тратиться на компенсации.
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