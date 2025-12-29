Минобороны: при атаке на резиденцию Путина в Новгородской области сбили 91 БПЛА

Украинские беспилотники атаковали резиденцию президента России в Новгородской области с нескольких направлений. Силы ПВО обезвредили 91 дрон над тремя регионами, сообщила пресс-служба Минобороны.

Попытка нападения происходила с 28 по 29 декабря. Из 91 беспилотника 49 украинских БПЛА перехватили над территорией Брянской области, один — в Смоленской. Все они летели в сторону Новгородской области.

Еще 18 дронов силы ПВО засекли непосредственно в Новгородской области до семи часов утра. Оставшиеся 23 БПЛА обезвредили в течение следующих двух часов.

О предпринятой киевским режимом атаке на новгородскую резиденцию президент России Владимир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу. Она произошла сразу после переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго. Военкор Александр Коц призвал не церемониться при нанесении ответного удара.