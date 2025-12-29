Атака дронов ВСУ по резиденции президента России полностью развязала руки Кремлю, но каким будет ответ решать только Владимиру Путину. Главное, чтобы удар был сокрушительным и убедительным, написал в Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

Он задался вопросом, как именно Россия ответит Украине и ее лидеру Владимиру Зеленскому за попытку покушения на Путина. Военкор отметил, что атака БПЛА по президентской резиденции стала поворотным моментом в спецоперации, когда Киев своими же руками сорвал последние ограничители.

Россия с начала СВО «пыталась играть последнего рыцаря планеты, благородного воина», действующего исходя из кодекса чести и свода правил, который Запад давно сдал в макулатуру. В итоге «хуторской наполеон» предсказуемо вышел из-под контроля и проколся.

«Атака резиденции полностью развязывает нам руки. „Мы еще не начинали“, — как-то сказал российский президент. Пора. Пора перестать церемониться с зарвавшимся наркоманом, который решил подкрепить свои переговоры в Майами ударом по спецобъекту», — написал военкор.

Коц выразил надежду, что в одну прекрасную ночь высокоточные боеприпасы влетят в форточки главкома ВСУ Александра Сырского, глав СБУ Василия Малюка и ГУР Кирилла Буданова. Заодно Россия проверит свои новые вооружения, чтобы киевскому режиму предыдущий удар «Орешником» по Южмашу показался не более чем новогодним фейерверком.

Что касается мирных переговоров, то условия будут зависеть полностью от того, куда ступит нога русского солдата. Где ступила, то и наше.

Ранее Коц сообщал об уничтожении роботизированных комплексов ВСУ западнее Гуляйполя.