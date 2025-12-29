ВСУ атакуют Великий Новгород и область: за два часа ПВО уничтожила уже 23 дрона

За 2 часа над Новгородской областью сбили 23 украинских беспилотника

Силы ПВО сбили за два часа более 20 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Новгородской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

«В период с 07:00 до 09:00 по московскому времени дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 23 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Новгородской области», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее крупная атака на Великий Новгород и область произошла 11 декабря. Тогда, по неподтвержденным данным, целью БПЛА противника мог быть химзавод «Акрон».

Это предприятие занимается производством минеральных удобрений и промышленной химии.