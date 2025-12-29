Ушаков рассказал о реакции Трампа на атаку ВСУ на новгородскую резиденцию Путина

Президент России Владимир Путин сообщил американскому лидеру Дональду Трампу об атаке украинских беспилотников на свою новгородскую резиденцию. Об этом в комментарии журналистам заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Он отметил, что Путин сразу обратил внимание американского коллеги на время атаки ВСУ по новгородской резиденции, которая произошла сразу после переговоров Зеленского в Мар-а-Лаго.

«Президент США был шокирован этим сообщением, в буквальном смысле возмущен, сказал, что даже не мог предположить такие сумасшедшие действия», — подчеркнул помощник российского лидера.

По его словам, американский лидер всерьез рассмотрел рассказ Путина и пообещал изменить свой подход к работе с Зеленским.

«Как сказал сам Трамп: „Слава Богу, что мы не передали ракеты „Томагавк“», — добавил Ушаков.

Он отметил, что Путин в ответ пообещал продолжить работу с американскими партнерами по пути достижения мира, но с пересмотром ряда уже достигнутых договоренностей из-за появления нового фактора.

«Об этом было заявлено очень четко. И американцы должны отнестись к этому с пониманием. С учетом осуществляемого Киевом государственного терроризма российская сторона не может поступить иначе», — пояснил помощник президента России.

Он отметил, что в ходе переговоров Трамп рассказал о встрече с Зеленским, когда до него донесли мысль, что пора окончательно завершать конфликт, а не требовать прекращения огня.

«Зеленскому рекомендовали даже не пытаться получить передышку для своих вооруженных сил, а ориентироваться на достижение комплексных договоренностей», — добавил Ушаков.

О переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в понедельник, 29 декабря, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. Она подчеркнула, что основной темой беседы стали итоги последней встречи американского лидера с Владимиром Зеленским.