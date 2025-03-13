Российские военные освободили Суджу

Подразделения группировки войск «Север» освободили город Суджа в Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны в ежедневной сводке .

Также от врага полностью освободили поселок Меловой к юго-западу от города и слободу Подол, примыкающую к райцентру с юга.

За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 340 военнослужащих, две БМП, три БТР, пять боевых бронемашин, 17 автомобилей, четыре артиллерийских орудия, два миномета и два пункта управления БПЛА. Поразили формирования пяти бригад ВСУ, двух теробороны и одного штурмового полка.

Накануне президент Владимир Путин приехал на один из пунктов управления курской группировкой войск и, заслушав доклад начальника Генштаба Валерия Герасимова, поставил задачу в кратчайшие сроки полностью освободить регион.