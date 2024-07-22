Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS в Николаевской области

Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес удар по ангару в Николаевской области, в котором, согласно разведданным, находились РСЗО HIMARS вместе с боекомплектом и персоналом. Об этом сообщила
пресс-служба Минобороны.
Министерство опубликовало видео, на котором можно увидеть поражение цели, повторную детонацию и пожар на месте бывшего ангара.
Недавно российские военные смогли
вычислить и уничтожить системы HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, из которых украинские боевики 23 июня обстреляли пляж в Севастополе.
А всего,
по данным издания «Военная хроника», с начала спецоперации удалось уничтожить от 55 до 65 подобных систем.
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