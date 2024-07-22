Минобороны показало кадры уничтожения HIMARS в Николаевской области

Расчет ОТРК «Искандер-М» нанес удар по ангару в Николаевской области, в котором, согласно разведданным, находились РСЗО HIMARS вместе с боекомплектом и персоналом. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Министерство опубликовало видео, на котором можно увидеть поражение цели, повторную детонацию и пожар на месте бывшего ангара.

Недавно российские военные смогли вычислить и уничтожить системы HIMARS в ракетном снаряжении ATACMS, из которых украинские боевики 23 июня обстреляли пляж в Севастополе.

А всего, по данным издания «Военная хроника», с начала спецоперации удалось уничтожить от 55 до 65 подобных систем.