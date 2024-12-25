Минобороны показало кадры освобождения села Новый Труд в ДНР

На предоставленной видеозаписи видно, как военнослужащие мотострелковых, артиллерийских и танковых подразделений группировки войск «Центр» освобождали территорию ДНР.

«Штурмовые группы шаг за шагом выбивают противника из населенных пунктов и укреплённых позиций, захватывают трофеи и берут в плен военнослужащих ВСУ», — добавили в Минобороны.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Анновка в ДНР. Глава региона Денис Пушилин напомнил, что российские военные также освободили населенные пункты Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое, Успеновка, Новопустынка, Пушкино, Старые Терны, Зеленовку и село Новый Комар.

Также глава ДНР встретился с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. По итогам их переговоров приняли решение о подготовке к восстановлению аэропорта Донецка в 2025 году.