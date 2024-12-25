Стало известно, когда в Донецке планируют восстановить аэропорт

К разработке проекта по восстановлению Донецкого аэропорта приступят в 2025 году

Аэропорт Донецка обследуют для подготовки к восстановлению в 2025 году. Об этом в официальном Telegram-канале заявил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«В 2025 году начинаем разминирование и обследование аэропорта и другие подготовительные работы для строительства воздушной гавани столицы Донецкой Народной Республики», — написал он.

Соответствующее решение было принято в рамках осмотра поселка Октябрьский в ДНР главой региона и вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Чиновники также проконтролировали ход восстановительных работ корпуса Республиканской клинической больницы им. М. И. Калинина и обсудили будущий ремонт Дворца спорта «Шахтер».

«Линия фронта отодвигается, поэтому сможем начать восстановление инфраструктуры в нескольких районах столицы республики», — заявил Хуснуллин.

Ранее вице-премьер России сообщил о разработке программы по восстановлению приграничных территорий Курской области. Работы планируют закончить в течение пары лет, как только позволит оперативная обстановка.