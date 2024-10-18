Бойцы ВСУ сбежали из населенного пункта Любимовка в Курской области к украинской границе. Кадры опубликовала пресс-служба Минобороны России.

«На кадрах зафиксировано поражение убегающих боевиков сбросами боеприпасов с fpv-дронов», — сообщили в оборонном ведомстве.

Бойцы Вооруженных сил Украины, дислоцированные в районе населенного пункта Любимовка, осознав, что находятся под угрозой окружения со стороны подразделений группировки войск «Север», начали отступать в направлении границы с Украиной.

Ранее поступала информация, что около 500 украинских солдат угодили в окружение в Курской области. Все попытки пробиться пресекли ВС России. Российские военные освободили село Плехово и Викторовку в курском приграничье.