Shot: около 500 бойцов ВСУ угодили в окружение в Курской области

Бойцы Вооруженных сил Украины попали в окружение в Курской области. В «котел» угодили около 500 боевиков, сообщил Telegram-канал Shot .

По его данным, все попытки пробиться прервали ВС России. В итоге украинские военнослужащие лишь потеряли большое количество техники. Подрыв мостов вызвал трудности с ротацией личного состава — это тоже поспособствовало провалу ВСУ.

В Минобороны пока не дали официальный комментарий.

Прошлой ночью средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников над тремя регионами России. Над Орловской областью уничтожили шесть БПЛА, еще четыре дрона — над Курской и еще три — над Брянской областью.