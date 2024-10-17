Бойцы Вооруженных сил Украины попали в окружение в Курской области. В «котел» угодили около 500 боевиков, сообщил Telegram-канал Shot.
По его данным, все попытки пробиться прервали ВС России. В итоге украинские военнослужащие лишь потеряли большое количество техники. Подрыв мостов вызвал трудности с ротацией личного состава — это тоже поспособствовало провалу ВСУ.
В Минобороны пока не дали официальный комментарий.
Прошлой ночью средства противовоздушной обороны сбили 13 украинских беспилотников над тремя регионами России. Над Орловской областью уничтожили шесть БПЛА, еще четыре дрона — над Курской и еще три — над Брянской областью.
Около 500 бойцов ВСУ оказались в котле под Курском
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