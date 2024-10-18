Российские военные освободили населенный пункт Плехово в Суджанском районе. Как сообщил Telegram-канал Shot , артиллерийские подразделения обстреливают украинских боевиков в Судже.

«Небольшие группы ВСУ остались на окраине в нескольких километрах от Плехова», — написали авторы материала.

Сейчас там продолжаются бои.

Shot также сообщал, что украинские солдаты попали в окружение в Курской области. Они лишились огромного числа техники.

Ранее российские военные освободили Викторовку в Курской области. Войска продвинулись примерно на семь километров.