Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской техники в Полтаве

На видео можно увидеть вертолет на стоянке, два грузовика на взлетно-посадочной полосе и еще несколько — в окружении деревьев возле аэродрома. На последних кадрах поднимается дым.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о ракетном ударе по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области, который ВСУ использовали для атак на Запорожскую область и Крым.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз усомнился в возможностях украинской армии скрыть местоположение своих военных самолетов от ВС РФ. Он напомнил, что после удара Россией по Миргороду Украина потеряла два многоцелевых истребителя Су-27, еще четыре самолета получили сильные повреждения.