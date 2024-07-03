Минобороны опубликовало видео уничтожения украинской техники в Полтаве

Минобороны опубликовало видео уничтожения техники ВСУ «Искандером» в Полтаве

Расчет ОТРК «Искандер» уничтожил боевой вертолет Ми-24 ВСУ и автомобили инженерной авиационной службы на аэродроме Полтава. Видео поражения целей опубликовала пресс-служба Минобороны

На видео можно увидеть вертолет на стоянке, два грузовика на взлетно-посадочной полосе и еще несколько — в окружении деревьев возле аэродрома. На последних кадрах поднимается дым.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о ракетном ударе по аэродрому «Канатово» в Кировоградской области, который ВСУ использовали для атак на Запорожскую область и Крым.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз усомнился в возможностях украинской армии скрыть местоположение своих военных самолетов от ВС РФ. Он напомнил, что после удара Россией по Миргороду Украина потеряла два многоцелевых истребителя Су-27, еще четыре самолета получили сильные повреждения.

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