Минобороны опубликовало видео с уничтожением боевиков ВСУ в Курской области

Минобороны России поделилось кадрами уничтожения живой силы ВСУ при помощи беспилотников в приграничном районе Курской области. Видео министерство опубликовало в Telegram-канале .

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что силы противовоздушной обороны успешно сбили еще одну ракету ВСУ в регионе. В тот же день оборонное ведомство РФ показало видео, как российская гаубица уничтожила полевой боекомплект украинской армии, привезенный в Курскую область.