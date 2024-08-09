Минобороны опубликовало видео с уничтожением боевиков ВСУ в Курской области

Минобороны России поделилось кадрами уничтожения живой силы ВСУ при помощи беспилотников в приграничном районе Курской области. Видео министерство опубликовало в Telegram-канале.

«Оператор боевого беспилотного летательного аппарата путем сбросов боеприпасов уничтожил группу боевиков ВСУ, укрывающихся в лесополосе», — уточнила пресс-служба.

Ранее врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что силы противовоздушной обороны успешно сбили еще одну ракету ВСУ в регионе. В тот же день оборонное ведомство РФ показало видео, как российская гаубица уничтожила полевой боекомплект украинской армии, привезенный в Курскую область.

Как заявили в Минздраве России, из-за ударов ВСУ по региону пострадали 66 человек, среди них девять детей. В больница региона остаются 38 пострадавших, пятеро из которых несовершеннолетние.

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