Российские силы ПВО сбили еще одну украинскую ракету в Курской области Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
«Еще одна украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!» — написал чиновник.
За несколько минут до этого Смирнов объявил отбой ракетной опасности.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в Курской области. По выявленному российскими военными позиции выстрелили из гаубицы Д-30.
Путин подписал закон о праве полиции выдворять иностранцев
Судебным приставам разрешили использовать огнестрельное оружие
Свыше 500 волонтеров приняли участие в экоакции в Красногорске
Школьники из Можайска привели в порядок монумент Солдату-освободителю
ВСУ хотели сорвать поставки российского газа в Европу
Украинскую ракету сбили в Курской области
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте