Украинскую ракету сбили в Курской области

Российские силы ПВО сбили еще одну украинскую ракету в Курской области Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале .

«Еще одна украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!» — написал чиновник.

За несколько минут до этого Смирнов объявил отбой ракетной опасности.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в Курской области. По выявленному российскими военными позиции выстрелили из гаубицы Д-30.