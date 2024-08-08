Украинскую ракету сбили в Курской области

Врио губернатора Курской области Смирнов сообщил о сбитой украинской ракете

Фото: РИА «Новости»

Российские силы ПВО сбили еще одну украинскую ракету в Курской области Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Еще одна украинская ракета сбита силами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!» — написал чиновник.

За несколько минут до этого Смирнов объявил отбой ракетной опасности.

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения полевого боекомплекта ВСУ в Курской области. По выявленному российскими военными позиции выстрелили из гаубицы Д-30.

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